Минэкономики Азербайджана обратилось к экспортерам

Министерство экономики Азербайджана обратилось к экспортерам, передает Day.Az в субботу со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В связи с устойчивым ростом мировых цен на основные продовольственные продукты на мировых рынках из-за изменений климата и последних геополитических процессов, а также проблемами в логистике и цепочке поставок данных товаров на рынках соседних стран решением Кабинета министров установлено, что минэкономики будет предоставлять заключение на экспорт некоторых товаров. В связи с этим заявляем, что предприниматели, занимающиеся экспортом данных товаров, могут обращаться в министерство экономики по почте или в электронном виде (https://e-services.economy.gov.az/sertifikatlar/menseForm.aspx). Поступившие обращения будут рассмотрены с предоставлением соответствующего ответа в течение пяти рабочих дней. В целях обеспечения непрерывности процесса соответствующие структуры минэкономики в праздничные дни работают в обычном режиме. В связи с дополнительными вопросами можно обращаться в колл-центр 195-2", - говорится в сообщении ведомства.