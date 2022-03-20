США бьют тревогу в связи с ценами на продовольствие

Соединенные Штаты в значительной степени независимы от поставок сельскохозяйственной продукции из России и Украины, однако цены на продовольствие все равно вырастут. Об этом предупреждает американцев газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"По словам аналитиков, хотя лишь небольшую долю продовольственных продуктов, которые потребляют в США, ввозят из-за границы, по большей части из Мексики и Канады, последствия конфликта в Украине приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие, они останутся высокими и в следующем году. А поскольку Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, конфликт, вероятно, повлияет на то, что в этом году будут выращивать в США", - указано в сообщении.

Аналитик исследовательской компании Gro Intelligence Уильям Оснэто пояснил, что еще до конца февраля предложение по ключевым показателям на сельхозрынке было максимально низким. Например, фьючерсы на поставки пшеницы выросли в цене на 29%, кукурузы - на 15%, а соевых бобов - на 6%.

"Проблема номер один - это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы", - пояснил профессор Сиракьюзского университета Патрик Пенфилд.