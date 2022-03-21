Японская компания о возможных объемах поставок СПГ в Европу

Любой избыточный объем сжиженного природного газа (СПГ), который может быть перенаправлен с проекта Ichthys LNG в Европу, будет минимальным, сообщили Trend в японской компании INPEX, передает Day.Az.

Правительство Японии обратилось к INPEX с просьбой помочь с поставками СПГ в Европу на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и Украиной, которая создает риски перебоев в поставках энергоносителей.

В INPEX заявили, что примерно 70 процентов СПГ, производимого на флагманском СПГ-проекте Ichthys, предназначено для японских покупателей.

"Проект Ichthys LNG работает на полную мощность, и выход на избыточное производство сопряжен с трудностями. Нашим главным приоритетом является выполнение обязательства по обеспечению стабильных поставок на внутренний (японский) рынок в этот период высокого спроса. Таким образом, любой избыточный объем, который можно было бы перенаправить в Европу, будет минимальным", - сказали в компании.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в ходе своего визита в Румынию сказала, что Европейский союз увеличивает импорт сжиженного природного газа, чтобы обеспечить достаточный объем энергоносителей в течение нынешнего отопительного сезона.

По данным Немецкой ассоциации энергетики и водного хозяйства (BDEW), европейский импорт сжиженного природного газа в январе 2022 года достиг месячного рекорда: не менее 8,1 миллиона тонн СПГ поступило на 37 европейских терминалов.