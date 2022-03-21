"Азеришыг" о преимуществах изолированной линии электроснабжения Суговушана

ОАО "Азеришыг" впервые проложило изолированную линию - от подстанции "Тертер" в поселок Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в понедельник глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

Он рассказал о преимуществах изолированной линии.

"На традиционных ЛЭП охранная зона составляет 30-40 метров. На изолированной линии, которую мы провели, она составляет 3-6 метров. В том числе это создает основу для возвращения в сельхозоборот тысяч гектаров земель. Также в изолированных сетях, можно сказать, сведена к нулю вероятность аварийных отключений и пожаров. Что касается потерь электроэнергии, то на традиционных ЛЭП они составляют до 10-12 процентов, а на изолированных линиях - не превышают 3-4 процентов. Учитывая эту экономическую рентабельность, глава государства поручил руководству "Азеришыг" переход на подобные 35-киловольтные изолированные линии и в Баку. "Азеришыг" работает над этим", - сказал он.

Отметим, что ранее состоялась презентация защищенной от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии с более низкими эксплуатационными расходами, впервые в Азербайджане проложенной ОАО "Азеришыг" в поселок Суговушан Тертерского района.