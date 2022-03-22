AmCham планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в азербайджанскую экономику. Об этом сказала в интервью Trend президент AmCham Наргиз Насруллаева, передает Day.Az.

По ее словам, в ближайшие годы планируется продолжить деятельность в направлении развития бизнес-среды и укрепления диалога между государственным и частным сектором в Азербайджане.

"Учитывая тот факт, что развитие ненефтяного сектора в Азербайджане является приоритетным направлением, мы планируем вести интенсивную работу в направлении усовершенствования этой области и привлекать прямые иностранные в азербайджанскую экономику", - сказала Насруллаева.

Президент AmCham отметила, что также в рамках политики палаты и корпоративной социальной ответственности планируется реализовать ряд новых проектов в сфере образования, осуществить различные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства, являющегося драйвером экономики.