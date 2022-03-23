Защита внутреннего рынка сегодня главная задача для Азербайджана

18 марта Кабинет министров Азербайджана издал постановление "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве". Согласно документу, ограничивается экспорт пищевых продуктов и товаров, используемых при их производстве. Экспорт приведенных в постановлении наименований товаров будет осуществляться на основании положительного заключения Минэкономики с учетом имеющихся в стране резервов. До 31 декабря текущего года вводится временное регулирование вывоза из страны 28 наименований продовольственных товаров. Среди них зерно, живой скот, мясо, в том числе куриное, яйца, сгущенное молоко, сливки, сливочное и растительные масла, картофель, семена масличных и других культур, лекарственные растения, фураж, сахар, детское питание, макаронные изделия, корма, отходы пищепрома и др.

Решение по зерновым, конечно же, можно считать адекватным. Мы видим, что в нынешних условиях очень многие страны работают в направлении защиты внутреннего рынка. Глобализация ускоренно сменилась протекционизмом, регионализацией, защитой внутреннего рынка как приоритета с точки зрения экономической политики. И все большее количество стран применяют протекционистские меры для защиты внутреннего рынка, сказал в комментарии Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

На мировом рынке зерна наблюдается весьма сложная ситуация, отметил экономист, защита внутреннего рынка стала приоритетом и для основных экспортеров зерна. В этих условиях Азербайджану надо, конечно же, больше локализовать производство сельхозпродукции, в том числе по зерновым, в большей степени обращать внимание на внутренний рынок и на своевременное и достаточное снабжение его зерновыми. Конечно, в условиях высокой степени зависимости от импорта зерна не просто будет ускоренно реализовывать политику импортозамещения, считает Мамедов. В условиях острой необходимости и потребности в зерновых нам необходимо будет ограничивать экспорт, и не только по зерновым, но и по целому ряду других продовольственных товаров. Эта необходимость и нашла отражение в постановлении Кабмина.

"Для защиты внутреннего рынка необходимо больше инвестировать, нужно смягчать денежно-кредитную политику, наращивать инвестиции. Потому что самый эффективный механизм импортозамещения и насыщения внутреннего рынка местной продукцией - это прирост инвестиций с инновационным уклоном, чтобы больше производить инновационной продукции. Для этого необходимо, чтобы эффективно заработал институт внутреннего кредитования. Я думаю, что через прирост инвестиций можно в большей мере снабжать внутренний рынок отечественной продукцией и тем самым защищать его. Кроме того, необходимо устранять монополизацию в торговых сетях. Иногда мы сталкиваемся с недобросовестной деятельностью частных предпринимателей, которые, пользуясь волатильностью на рынках, пытаются увеличивать цены, пользуясь своим монопольным статусом. Поэтому демонополизация крайне необходима", - подчеркнул наш собеседник.

Еще одним направлением мер для защиты внутреннего рынка, по мнению Мамедова, является замораживание тарифа на услуги естественных монополий с тем, чтобы бизнес был спокоен с точки зрения планирования своих инвестиций. Это будет способствовать спокойному ведению бизнеса. Предприниматель должен знать, что тарифы будут стабильны, а инвестиционные ресурсы в плане кредитования - доступны, сказал профессор. И вместе с тем нужны эффективные меры по демонополизации отечественного рынка и, в частности, в сфере торговли, сказал профессор UNEC.

Лейла Таривердиева