Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 марта выросла на 7,62 доллара относительно предыдущего показателя и составила 119,57 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 7,6 доллара - до 118,38 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,51 доллара, составив 83,62 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 марта выросла на 7,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 120,88 доллара за баррель.