Замминистра рассказал в Женеве о развитии в Азербайджане широкополосного доступа в интернет

В Азербайджане до 2024 года скорость охвата широкополосным доступом (ШПД) в интернет по стране планируется довести до 25 Мбит/с.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов в ходе заседания Совета Международного союза электросвязи в Женеве.

По его словам, министерство продолжает инвестировать в широкополосную инфраструктуру страны и осуществлять национальные проекты с использованием технологий GPON и LTE.

"Наша цель - увеличить число абонентов фиксированного широкополосного интернета, использующих сети FTTH (Fiber to the Home), и добиться полного охвата широкополосным интернетом с минимальной скоростью 25 Мбит/с к 2024 году", - сказал Рустамов.

Замминистра подчеркнул, что в Азербайджане интернетом пользуется почти 85 процентов населения страны.

"Вся территория Азербайджана охвачена мобильной сетью, а также широко распространен широкополосный доступ в интернет. Количество активных абонентов ШПД на 100 человек составляет 73", - сказал он.

Кроме того, Рустамов отметил, что коммуникация является необходимым условием цифровой трансформации, и сейчас это одна из стратегических целей во многих странах, в том числе в Азербайджане.

"В связи с этим наша страна придает большое значение роли Международного союза электросвязи. Эта организация является важной платформой, на которой правительства и другие заинтересованные стороны собираются вместе для сотрудничества, обмена передовым опытом и решения возникающих проблем", - добавил замминистра.