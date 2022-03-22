Минтруда Азербайджана внедряет международные решения в свои электронные системы

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана активно внедряет в свои системы такие решения, как ITIL (библиотека книг, описывающих лучшие практики на тему инфраструктуры) для предоставления качественных онлайн-услуг гражданам, международные стандарты, информационную безопасность ISO 27001.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, интеграция DevSecOps (обеспечение безопасности в ходе разработки) осуществляется на всех этапах процесса разработки новых прикладных систем. Эти стандарты позволяют обеспечить устойчивость, доступность, стабильность и безопасность предоставления онлайн-услуг и данных граждан.

"Министерство сотрудничает с соответствующими структурами многих стран мира, в том числе с Организацией исламского сотрудничества, Международной организацией труда, Программой развития ООН, Всемирным банком, Международной организацией по миграции, Фондом ООН по народонаселению, Детским фондом ООН, Международной ассоциацией социального обеспечения, Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов и другими структурами", - сказали в пресс-службе.

Также было отмечено, что министерство представлено на уровне заместителя председателя комиссии по информационным и коммуникационным технологиям Международной ассоциации социального обеспечения.

За последние годы ряд электронных услуг ведомства был удостоен различных международных премий. Так, подсистема министерства "Уведомление о трудовом договоре" получила награду Международного союза электросвязи "Проект-чемпион", подсистемы "Автоматизированная пенсионная система", "Адресная социальная помощь", "Инвалидность" получили специальную награду Международной ассоциации социального обеспечения в номинации "Успешный европейский опыт", информационные системы министерства награждены также почетной грамотой "Эффективное управление с применением ИКТ", сказали в ведомстве.