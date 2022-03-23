Как события в Украине влияют на глобализацию экономики?

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян обсудили влияние событий на Украине на глобализацию мировой экономики. Об этом Тай сообщила во вторник на совместной с Тревельян пресс-конференции в американском Балтиморе (штат Мэриленд) по итогам двухдневных переговоров. Трансляцию вела пресс-служба торгпреда США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили рассказать, что конкретно две стороны обсуждали в плане санкций против России. "Я думаю, происходящее в Восточной Европе очень сильно волнует нас с точки зрения влияния, которое оно оказывает на глобальную экономику и глобальные настроения, а также на наше чувство либеральной безопасности, экономической безопасности, национальной безопасности", - ответила Тай.

"Что касается направленности нашего диалога, я думаю, что речь идет скорее о том, что нынешняя ситуация означает для интеграции в эту глобализированную экономику. О том, что мы имеем, как мы извлечем уроки из вторжения России в Украину и [принятых] ответных мер, как мы учтем это в нашей совместной работе по созданию более устойчивой глобальной экономики, чтобы дать нашим экономикам больше возможностей в плане способности противостоять сбоям и потрясениям, будь то вторжение одной страны в другую, изменение климата или пандемия и ее воздействие на наши цепочки поставок", - заявила Тай.