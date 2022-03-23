США и Азербайджан должны написать новую главу в истории мировой энергетики в рамках усилий по решению проблемы изменения климата, сказал Trend в среду бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, передает Day.Az.

"В Азербайджане имеется значительный потенциал солнечной и ветровой энергии, и производство водорода на Каспии и его экспорт по трубопроводам в качестве нового, экологически чистого источника энергии представляет интерес. Нефть и газ останутся востребованными энергоресурсами, но мы должны думать о том, что будет дальше, и осуществить этот энергетический переход", - сказал Секута.

По его словам, Соединенные Штаты и Азербайджан тесно сотрудничают в обеспечении поставок необходимых объемов нефти и газа из Каспия в европейские и другие страны, тем самым повышая европейскую и глобальную энергетическую безопасность.

"Сотрудничество в сфере энергетики, безусловно, является одним из основных аспектов наших отношений. Ценность трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и "Южного газового коридора" очевидна перед лицом нынешних глобальных энергетических реалий. Я знаю, что ряд стран обращается к Азербайджану с просьбой увеличения поставок энергоресурсов, например, природного газа. Не каждая просьба может быть удовлетворена, но я очень надеюсь, что будет рассмотрен вопрос о том, как увеличить безопасный поток углеводородов из Каспийского региона через Кавказ на мировые рынки", - сказал бывший посол.

Далее Секута отметил, что в течение последних тридцати лет Соединенные Штаты и Азербайджан вместе боролись с терроризмом и способствовали региональной и глобальной стабильности.

"Азербайджанские военнослужащие сыграли важную роль в различных операциях, в том числе в содействии поддержанию порядка в аэропорту Кабула вместе с партнерами по НАТО в те трудные дни августа прошлого года и в содействии эвакуации тысяч людей. Вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом важен и значителен. Мир увидел способность азербайджанских сил эффективно сотрудничать с США, Турцией, Великобританией и другими странами в очень трудные последние дни в Кабуле", - сказал он.

Бывший посол подчеркнул, что США ценят критическую роль геостратегического положения Азербайджана между Россией на севере и Ираном на юге для трансъевразийских перевозок, коммуникаций и торговли.

"За последние тридцать лет наши две страны установили прочные партнерские отношения, и важно думать о том, как меняется картина на Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Европе и что могут сделать Соединенные Штаты и Азербайджан, чтобы обеспечить мир, безопасность и процветание", - заключил он.