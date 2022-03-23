В Азербайджане не арестовывали самолеты РФ

Заявление, сделанное министерством транспорта РФ об аресте российских самолетов в Азербайджане, не отражает действительность и вызывает удивление.

Об этом сказали в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"В Азербайджане не производилось ареста самолетов, принадлежащих Российской Федерации. Мы призываем соответствующие российские организации опровергнуть эту недостоверную информацию", - отмечает ведомство.