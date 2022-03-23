https://news.day.az/economy/1446808.html В Азербайджане не арестовывали самолеты РФ - заявление Минтранспорта
В Азербайджане не арестовывали самолеты РФ - заявление Минтранспорта
Заявление, сделанное министерством транспорта РФ об аресте российских самолетов в Азербайджане, не отражает действительность и вызывает удивление.
Об этом сказали в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"В Азербайджане не производилось ареста самолетов, принадлежащих Российской Федерации. Мы призываем соответствующие российские организации опровергнуть эту недостоверную информацию", - отмечает ведомство.
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