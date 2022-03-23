Сотрудничество между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи динамично развивается

21 марта в рамках заседания Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве состоялась двусторонняя встреча заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшана Рустамова и генерального секретаря организации Хоулиня Чжао, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и МСЭ динамично развиваются и сотрудничество находится на высоком уровне.

Заместитель министра отметил, что Азербайджан в качестве члена Совета МСЭ принимает активное участие в работе организации и тесно сотрудничает с тремя бюро МСЭ. Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения отношений в соответствии с имеющимся потенциалом.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки к полномочной конференции организации, которая состоится в Бухаресте в конце текущего года. Генеральный секретарь Хоулинь Чжао пожелал Азербайджану успехов на выборах в Совет и Бюро по радиорегулированию.