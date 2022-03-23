Повлияет ли гипотетическое отключение России от глобального интернета на Азербайджан?

Гипотетическое отключение России от глобального интернета никак не отразится на азербайджанском сегменте и интернет-пользователях в Азербайджане.

Об этом сказал Trend в среду председатель Интернет-сообщества Азербайджана Галиб Гурбанов, передает Day.Az.

По его словам, после введения в отношении России санкций всё чаще возникает вопрос, возможно ли полное ее отключение от глобальной сети Интернет.

"В последние дни некоторые магистральные глобальные интернет-операторы, находящиеся в США и Европе, присоединяясь к санкциям, отключили некоторых крупных интернет-провайдеров России, таких как "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон" и других. Но, на мой взгляд, полное отключение России от глобальной сети вряд ли произойдёт", - сказал он.

Гурбанов отметил, что любая санкция против какой-либо страны имеет в той или иной степени обратный эффект.

"Интернет - это именно такой вид деятельности, при котором ущерб от обратного эффекта может быть неприемлемым для стран, вводящих санкции. Достаточно привести несколько примеров: сегодня Россия продолжает поставлять нефть, газ и другое сырье в Европу и другие страны мира, следовательно ведётся ежедневная переписка, согласуются и составляются договора, обсуждаются технические и технологические вопросы, производится оплата счетов и многое другое. Естественно, всё это осуществляется при помощи электронных писем, через интернет. Помимо этого, межгосударственная и дипломатическая переписка, не говоря o телефонных разговорах, практически осуществляется посредством интернета", - сказал председатель Интернет-сообщества Азербайджана.

Он также отметил, что в социальных сетях можно встретить мнение, что азербайджанские интернет-магистрали проходят через территорию России, и от отключения РФ от глобальной сети Интернет пострадает и азербайджанский интернет.

"Полагаю, что такое мнение связано с недостатком знаний в вопросах того, как устроен и функционирует глобальный Интернет. Когда отключаются какие-либо услуги или даже сегмент интернета, то это не значит, что отсоединятся кабели, подающие интернет-поток. Тут элементарно происходит блокировка IP-адресов каких-либо услуг или же целого сегмента интернета, следовательно гипотетическое отключение российского интернета никак не коснётся азербайджанского сегмента интернета и интернет-пользователей Азербайджана", - сказал Гурбанов.

По его словам, азербайджанский сегмент интернета достаточно защищён и устойчив, имеет несколько выходов как в северном, так и в южном и восточном направлениях.