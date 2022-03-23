Азербайджан укрепляет позиции на газовом рынке Европы

Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Наряду с нефтью, Азербайджан уже экспортирует газ в Европу по "Южному газовому коридору, укрепляются позиции страны на европейском газовом рынке.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, в результате взвешенной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стал важным игроком в обеспечении энергетической безопасности Европы, передает Day.Az.

"Благодаря проводимой главой государства энергетической политике, природный газ Азербайджана играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейских стран. Особо следует отметить проекты TANAP и TAP", - сказал депутат.

По его словам, в результате политики главы государства Азербайджан является наиболее выгодным и надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Османов добавил, что нет сомнений в том, что поставки азербайджанского газа в Европу будут расти.

"Высокопоставленные официальные представители ЕС так же неоднократно выражали удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. 4 февраля 2022 года в Баку состоялось заседание Консультативного совета "Южного газового коридора", и участие в нем еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон и других высокопоставленных должностных лиц, а также высокий уровень представительства стран-членов Консультативного совета, выступление на заседании Президента Ильхама Алиева свидетельствуют о существовании новых перспектив между Азербайджаном и Европейским союзом", - сказал он.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев, роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы крайне важна, и она возрастает, в особенности на нынешнем этапе глобального международного политического устройства.

"В настоящее время этот процесс осуществляется через газопроводы TANAP и TAP, которые уже реализованы в рамках проекта "Южный газовый коридор". Это уникальный промышленный проект мирового масштаба, обеспечивающий Азербайджану возможность самостоятельно экспортировать свой газ на европейские рынки", - сказал он.

Он добавил, что Турция и Грузия, а также Италия, Греция и Болгария быстро стали потребителями азербайджанского газа. В будущем потребители из Албании, Монтенегро, Боснии и Герцеговины и Хорватии также смогут воспользоваться азербайджанским газом через Ионическо-Адриатический трубопровод, который станет северным ответвлением ТАР. В этом направлении уже идет процесс создания соответствующей инфраструктуры.

По словам депутата, неслучайно глава азербайджанского государства, выступая 4 февраля на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку, выразил уверенность в том, что доказанных запасов газа у Азербайджана будет еще больше.

"Опыт в сфере разработки месторождений нефти и газа неоднократно доказывал, что их запасы больше, чем предполагалось ранее. С этой точки зрения нет сомнений в устойчивости динамики роста экспорта газа Азербайджана. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан готов к новым реалиям в сфере добычи, потребления, реализации и переработки природного газа. Правительство Азербайджана отдает предпочтение гибкой стратегии в этом направлении, которая создает основу для сведения к минимуму возможных потерь в условиях быстро меняющихся процессов и максимизации прибыли", - добавил Мусаев.