Исламский банк развития призвали помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий

22-23 марта 2022 года в Исламабаде (Пакистан) на 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему "Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития" была принята резолюция "Оказание экономической помощи Азербайджанской Республике", в которой отмечается, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации позволит более чем одному миллиону вынужденных переселенцев благополучно вернуться в свои дома и тем самым устранить серьезные гуманитарные проблемы.

Как сообщает Day.Az, в ней, в частности, содержится призыв к странам-членам, Исламскому банку развития и другим исламским институтам оказать помощь правительству и народу Азербайджана в реконструкции и восстановлении этих территорий для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли. В документе также содержится призыв ко всем международным институтам поддерживать экономическое и социальное развитие Азербайджана.