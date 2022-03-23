Азербайджан и Узбекистан успешно продолжают взаимную торговлю

Азербайджан является стратегическим партнером Узбекистана, очень важным в экономической сфере и не только. Поэтому сотрудничество с Азербайджаном для нас очень важно.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду отвечая на вопрос корреспондента Trend, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков на пресс-конференции в преддверии первого Ташкентского международного инвестиционного форума.

"Тенденция взаимной торговли между Азербайджаном и Узбекистаном положительная. Даже несмотря на пандемию объемы нашего товарооборота растут. Все сбалансировано, развивается уверенными темпами. У нас огромное количество направлений, где мы могли бы реализовать различные проекты, раскрыть потенциал, который еще не задействован. Хотел бы отметить, то как мы взаимодействуем, в частности, в промышленной кооперации. В Азербайджане предприниматели и компании из Узбекистана реализуют целый ряд успешных и знаковых проектов в сфере производства электротехнической и автомобильной продукции. В Узбекистане целый ряд инвесторов из Азербайджана ведут активную успешную деятельность в ряде отраслей - сельском хозяйстве, строительстве, производстве строительных материалов, ювелирной промышленности. Мы настроены очень решительно и видим огромный потенциал, в том числе, инвестиций в сфере туризма. Я сам возглавлял рабочую группу, когда мы ездили в 2019 году в Азербайджан, где отрабатывали целый ряд перспективных проектов, с конкретными направлениями, и сейчас настало время для реализации. Сейчас обсуждается вопрос проведения межправительственной комиссии между Узбекистаном и Азербайджаном. Бизнес - сообщества будут активнее использовать тот потенциал, который у нас имеется в наших взаимоотношениях в сфере экономики, торговли и бизнеса", - отметил Сардор Умурзаков.

Отметим, что с 24 по 26 марта 2022 года в Ташкенте состоится первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ).

В данном мероприятии ожидается участие глав и представителей официальных структур, крупных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний зарубежных стран, в том числе из Азербайджана, заинтересованных в интеграции на динамично развивающийся рынок Узбекистана.

ТМИФ - это новая площадка для центральноазиатского региона, в формате которой инвестиционный потенциал Узбекистана будет представлен международному инвестиционному и деловому сообществу.

В ходе Форума будут обсуждены созданные в стране условия для развития бизнеса, транспортной инфраструктуры, "зеленой" энергетики, финансового рынка, а также предоставляемые льготы и преференции для привлечения инвестиций в туризм, производство строительных материалов, текстильной и кожевенной продукции, сельское хозяйство и др.

Планируется организовать экскурсию участников Форума на ведущие промышленные предприятия, созданные в указанных свободных экономических зонах страны.

В рамках ТМИФ участники мероприятия также посетят исторические города Узбекистана - Самарканд, Бухару и Хиву.

Посещение Форума будет интересным и полезным для иностранных партнеров, намеревающихся развивать бизнес в Узбекистане и далее в других странах центральноазиатского региона.