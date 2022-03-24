В Узбекистане состоялось открытие I Ташкентского международного инвестиционного форума

В Узбекистане 24 марта состоялось открытие первого Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

ТМИФ - это новая площадка для Центральноазиатского региона, в формате которой инвестиционный потенциал Узбекистана будет представлен международному инвестиционному и деловому сообществу.

В мероприятии принимают участие главы и представители официальных структур, крупных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний из зарубежных стран, в том числе из Азербайджана, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана и другие страны региона Центральной Азии.

В рамках открытия форума прошло пленарное заседание с участием Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Также на открытии выступили президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, глава Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Сянчен Чжан, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Модератором мероприятия стал директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз.

На форуме, который продлится до 26 марта, будут обсуждены созданные в Узбекистане условия для развития бизнеса, транспортной инфраструктуры, "зеленой" энергетики, финансового рынка, а также льготы и преференции для привлечения инвестиций в туризм, производство строительных материалов, текстильной и кожевенной продукции, сельское хозяйство и др. Также пройдут церемонии подписания инвестиционных и торговых соглашений.

В программе форума - круглые столы на темы: "Трансформация торговых потоков в Центральной Азии и их капитализация", "Экономика бедности", "Поддержание макроэкономической стабильности при проведении реформ", "Новое образование и будущее 50+", "Страновая платформа по Узбекистану", панельные дискуссии: "Цифровизация транспортных систем", "Горизонты привлечения инвестиций в туристический сектор", "Развитие производства продукции с добавленной стоимостью", "Зеленая" энергия для будущих поколений", "Либерализация торговли и экономическая интеграция", "Потенциал Республики Узбекистан как регионального промышленного хаба", "Индустрия 4.0", "Инвестиционный потенциал Центральной Азии", "Финансовый рынок как драйвер развития рынка капитала", "Обновленное производство и новые рынки для сельскохозяйственной промышленности", "Новый этап в развитии транспортно-логистической инфраструктуры", "Инновации в сфере машиностроения", "Цифровая трансформация розничной торговли", "Риски предпринимательства: правовое регулирование и разрешение инвестиционных споров", "Электроника и электротехника: взгляд в будущее", "Перспективы развития здравоохранения и фармацевтической отрасли".

В рамках форума также организованы V заседание межправительственной комиссии Узбекистан - Саудовская Аравия по вопросам торговли, экономики, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи; заседание Узбекско-саудовского делового совета; деловые завтраки на темы: "Химия инноваций", "Индустрия строительства и строительных материалов", "Цифровизация финансового рынка", "Инвестиционный потенциал текстильной, кожевенной и шелковой промышленностей"; диалоги с властью - "Расширение программы приватизации".

Также проходят инвестиционный форум Узбекистан - Китай на тему: "Промышленная кооперация. Новые возможности", переговоры в формате B2B и B2G, презентации инвестиционного потенциала узбекских регионов.

Кроме того, будут организованы экскурсии участников форума на ведущие промышленные предприятия, созданные в свободных экономических зонах Узбекистана, посещения исторических городов - Самарканд, Бухара и Хива.