Дочерние компании SOCAR Turkey получили награду Stars of Exports

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR и SOCAR Petrol Ticaret, которые являются дочерними компаниями SOCAR Turkey - одного из крупнейших прямых иностранных инвесторов Турции, получили награду Stars of Export Стамбульской ассоциации экспортеров химикатов и химических продуктов, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, SOCAR Petrol Ticaret заняла первое место в категории "Минеральное топливо", а НПЗ STAR - второе место в той же категории.

Компании группы SOCAR Turkey продолжили в 2021 году добиваться успешных результатов, несмотря на то, что методы ведения бизнеса изменились из-за пандемии COVID-19. Благодаря интегрированной структуре НПЗ STAR и нефтехимического комплекса Petkim производство и продажи осуществлялись бесперебойно.

Отметим, что SOCAR Turkey начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.