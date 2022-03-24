Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном в сфере строительства

Сотрудничество с узбекскими предпринимателями успешно развивается на протяжении многих лет, сказал Trend вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов, который вместе с группой азербайджанских предпринимателей принимает участие в первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, передает Day.Az.

"Форум дает возможность усилить сотрудничество предпринимателей из Азербайджана и Узбекистана, а также других стран. Хотелось бы отметить, что экономика Узбекистана значительно изменилась за последние годы, появились очень большие перспективы для плодотворного сотрудничества во всех отраслях. Множество азербайджанских компаний сотрудничают с Узбекистаном. Здесь есть их представительства и производственные мощности. Наша делегация в составе 10 человек представляет различные компании Азербайджана, которые заинтересованы в развитии бизнеса между предпринимателями наших стран в сферах от сельского хозяйства до строительного сектора, реализации самых значимых проектов и обмене опытом. Хотелось бы отметить, что за последние три года, несмотря на пандемию, торгово-экономические отношения между нашими странами расширились, на 30 процентов вырос торговый оборот в сферах пищевой промышленности, электроники и сельского хозяйства", - сказал Зейналов.

Отметим, что с 24 по 26 марта в Ташкенте проходит первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ) с участием глав и представителей официальных структур, крупных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний из зарубежных стран, в том числе из Азербайджана, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана.

ТМИФ - это новая площадка для Центральноазиатского региона, в формате которой инвестиционный потенциал Узбекистана будет представлен международному инвестиционному и деловому сообществу.

В ходе форума обсуждаются созданные в Узбекистане условия для развития бизнеса, транспортной инфраструктуры, "зеленой" энергетики, финансового рынка, а также льготы и преференции для привлечения инвестиций в туризм, производство строительных материалов, текстильной и кожевенной продукции, сельское хозяйство и др.