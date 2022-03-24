Европа отказалась платить за газ в рублях

Европа откажется платить за газ в рублях, заявил премьер Словении Янез Янша. Как передает Day.Az, его слова приводит Reuters. При том лидеры других европейских государств указывают на то, что сейчас валюта указана в контрактах, а при их пересмотре можно было бы менять и цены.

"Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто в рублях платить не будет", - сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что валюта, в которой должны идти платежи, уже зафиксирована в контрактах. Премьер Италии Марио Драги заметил, что считает перевод расчетов в рубли нарушением контрактов.