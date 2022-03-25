Товарооборот Грузии с Азербайджаном увеличился

Товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе - феврале 2022 года составил 248,8 миллиона долларов (9,8 процента от общего объема внешнеторгового оборота Грузии).

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Данный показатель увеличился на 49 процентов по сравнению с январем - февралем 2021 года (166,9 миллиона долларов) и на 10,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (225,9 миллиона долларов).

Таким образом, в январе - феврале 2022 года Азербайджан занял третье место среди основных торговых партнеров Грузии вслед за Турцией (354,3 миллиона долларов) и Россией (274,6 миллиона долларов).

Грузинский импорт из Азербайджана в январе - феврале 2022 года составил 156,4 миллиона долларов, что на 55,5 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (100,6 миллиона долларов). Тем самым Азербайджан занял третье место среди ведущих торговых партнеров Грузии по объему импорта с января по февраль 2022 года.

Грузинский экспорт в Азербайджан в январе - феврале 2022 года составил 92,3 миллиона долларов, что на 39,1 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (66,3 миллиона долларов). Азербайджан занял третье место среди основных экспортных партнеров Грузии с января по февраль 2022 года, говорится в отчете.

Между тем внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе - феврале 2022 года составил 2,5 миллиарда долларов, что на 49,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (1,6 миллиарда долларов), и на 38,8 процента больше, чем за тот же период 2020 года (1,8 миллиарда долларов).