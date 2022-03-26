В Греции заявили о достижении соглашения по энергетике на саммите ЕС

Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страны Евросоюза пришли к соглашению в энергетической сфере по завершении саммита ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он дополнил, что по этому вопросу велись бурные обсуждения

"Мы призвали Еврокомиссию изучить цены на газ, есть взаимопонимание и понимание, как работает рынок газа, как идет спекуляция. Мы потребовали от председателя Еврокомиссии переговорить со всеми ведущими игроками рынка и предложить решения как можно скорее", - сообщил премьер на пресс-конференции в Брюсселе.

По его данным, Европейская комиссия до мая представит все возможные варианты снижения цены на газ.