Казахстан и Азербайджан сотрудничают в рамках Транскаспийского транспортного маршрута

Ж/д администрации Казахстана и Азербайджана сотрудничают в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом Trend сказал главный инженер АО "Казахстанские железные дороги" (КЖД), директор департамента технической политики Батыр Котырев, передает Day.Az.

Он отметил, что маршрут создан при участии железнодорожных, портовых администраций и судоходных компаний Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Котырев напомнил, что с 20 февраля 2014 года работает Координационный комитет по развитию ТМТМ. Его главная задача - создание благоприятных условий для реализации транзитно-транспортного потенциала Транскаспийского маршрута.

12 апреля 2016 года в городе Баку (Азербайджан) было подписано соглашение о создании Международного Транскаспийского транспортного консорциума - единого транспортного оператора. В декабре 2016 года Координационный комитет по развитию ТМТМ для повышения эффективности и координации совместной работы между участниками маршрута принял решение о создании Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" со штаб-квартирой в столице Казахстана.

Котырев подчеркнул, что в рамках заседаний общего собрания членов Ассоциации приняты следующие решения:

- организовано регулярное курсирование фидерного судна ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" на маршруте Актау - Баку - Актау.

- участниками перевозочного процесса на маршруте ТМТМ подписаны "Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом международном железнодорожно-водном сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря (Актау, Баку (Алят)", "Соглашение о взаимодействии и мерах ответственности при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ с использованием фидерных судов".