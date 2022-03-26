Азербайджан примет участие в международной выставке природного камня в Измире

Азербайджан будет представлен на 27-й Международной выставке природного камня и технологий Marble İzmir, которая пройдет с 30 марта по 2 апреля в турецком городе Измир, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Выставка, проводимая под эгидой министерства торговли Турции, входит в тройку крупнейших экспозиций природного камня и мрамора в мире.

На ней будет представлена 41 страна мира, включая Азербайджан, США, Саудовскую Аравию, Албанию, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бангладеш, Бельгию, Германию, ОАЭ, Великобританию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Алжир, Эфиопию, Палестину, Индию, Ирак, Испанию, Израиль, Италию, Катар, Казахстан, Кыргызстан, Колумбию, Косово, Кувейт, Латвию, Ливан, Македонию, Египет, Непал и Пакистан.