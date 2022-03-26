Австрия предлагает заключить долгосрочный газовый контракт с Азербайджаном

Заключение новых долгосрочных контрактов с другими поставщиками газа, такими как Азербайджан, Норвегия или Алжир, приведут к снижению мировых цен на голубое топливо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на австрийское издание Kurier, об этом сказал глава австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.

"Как долго сможет продержаться Австрия, если Россия в одночасье перережет линии? Уровень наполнения примерно соответствует времени года", - сказал Урбанчич.

Как пояснил глава E-Control, в настоящее время цель должна заключаться в заполнении резервуаров для хранения газа, чтобы топлива хватило на следующую зиму.

"В Австрии газ используется для обогрева одного миллиона домохозяйств, а также для электроснабжения. Основная цель состоит в том, чтобы поддерживать работу источников питания [электростанций], в противном случае возможны перебои с электричеством", - сказал Урбанчич.

Он также выразил сожаление в связи с неспособностью Австрии уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива, в том числе российского газа.

"Теперь это должно быть целью как на европейском, так и национальном уровне", - сказал Урбанчич.

По его словам, цены на энергоносители резко выросли после начала боевых действий в Украине, и есть опасения, что поэтапный отказ от газа из России приведет к еще большему росту цен.

"Теперь могут быть подписаны новые долгосрочные контракты с другими поставщиками газа, такими как Алжир, Азербайджан или Норвегия. Уверен, что тогда ситуация с ценами нормализуется", - отметил Урбанчич.

Он также считает правильным решение Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) о создании стратегических резервов газа.

"Это резерв, равный месячному потреблению, который может быть использован в случае кризиса", - сказал Урбанчич.

"Германия поставила перед собой цель в течение двух лет стать полностью независимой от российского газа. Может ли это иметь успех и в Австрии? Считаю, что это нереально. Возобновляемые источники энергии уже обеспечивают 80 процентов выработки электроэнергии. Необходимо достичь показателя в 100 процентов к 2030 году", - отметил глава E-Control.