Нововведение в сфере обязательного страхования в Азербайджане

В Азербайджане полностью переведены в электронный формат обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

По его словам, планируется перевести в цифровую плоскость обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование гражданской ответственности, связанной с использованием недвижимого имущества, а также обязательное личное страхование пассажиров от несчастных случаев.

"Сейчас приоритетным вопросом для Бюро обязательного страхования в области цифровизации является электронизация обязательного страхования недвижимости. В связи с этим до конца 2022 года планируется создать базу объектов недвижимости в Азербайджане", - сказал исполнительный директор Бюро.

Ахмедов напомнил, что оборот средств обязательного страхования по недвижимому имуществу составляет порядка 80 миллионов манатов в год, однако имеющийся потенциал, по его словам, оценивается в 200 миллионов манатов.