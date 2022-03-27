МЭА обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2022 г.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча нефти в Азербайджане в 2022 году составит 0,7 миллиона баррелей в сутки, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

МЭА прогнозирует добычу нефти в Азербайджане на уровне 0,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале и по 0,69 миллиона баррелей в сутки - во втором и третьем кварталах. Прогноз на четвертый квартал 2022 года пока не опубликован.

По оценкам МЭА, добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составила 0,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, 0,69 миллиона баррелей - во втором и по 0,71 миллиона баррелей в сутки - в третьем и четвертом кварталах.

Отметим, что Азербайджан в апреле 2022 года поддержал решение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей, принятое на 26-м заседании министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в марте - до 682 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 36 тысяч баррелей.

На 19-м заседании министров стран ОПЕК+ в июле 2021 года было достигнуто соглашение увеличить с августа суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей - до 5,8 миллиона баррелей. Было принято решение завершить сокращение добычи в сентябре 2022 года и продлить "Декларацию о сотрудничестве" до конца 2022 года с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти с мая будущего года.