Обнародованы данные по реэкспорту автомобилей из Грузии в Азербайджан

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе - феврале 2022 года составил 40,7 миллиона долларов, что на 45,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (27,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Количество реэкспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан за отчетный период 2022 года увеличилось на 7,2 процента - с 4 292 до 4 601.

Тем самым Азербайджан занимает первое место среди основных импортеров автомобилей из Грузии в январе - феврале 2022 года. Далее следуют Казахстан (7,4 миллиона долларов) и Украина (6,8 миллиона долларов).

Между тем реэкспорт автомобилей из Грузии в январе - феврале 2022 года составил 72,5 миллиона долларов, что на 45,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (49,9 миллиона долларов).