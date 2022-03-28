Нефтяные рынки не смогут обойтись без российской нефти и ОПЕК+ должен сохранить единство без вмешательства политики. Об этом заявил в понедельник на открывшемся в Дубае Глобальном энергетическом форуме министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нефтяные рынки нуждаются в российской нефти, ни одно государство не сможет заменить ее в поставках", - сказал он, отметив при этом, что группа ОПЕК+ должна выступать единым фронтом, "не примешивая политику".

"Мы никогда не станем политической организацией, и каждый участник имеет равные права", - добавил аль-Мазруи.

Он сообщил, что в ближайшие время министры соберутся для обсуждения объемов добычи на предстоящий период. ОАЭ, указал он, планируют повысить добычу до 5 млн баррелей в сутки, но "это не значит, что Эмираты планируют выйти из ОПЕК+ или делать что-то в одностороннем порядке".