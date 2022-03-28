https://news.day.az/economy/1447934.html Будет определена сумма обязательных выплат государств-членов ОТГ
Будет определена сумма обязательных выплат государств-членов ОТГ
Будет утвержден Протокол о сумме обязательных выплат государств-членов Договора о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте об утверждении Протокола о сумме обязательных выплат государств-членов Договора о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ), включенном в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
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