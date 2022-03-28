Будет определена сумма обязательных выплат государств-членов ОТГ

Будет утвержден Протокол о сумме обязательных выплат государств-членов Договора о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте об утверждении Протокола о сумме обязательных выплат государств-членов Договора о финансовых правилах Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ), включенном в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.