По итогам I Ташкентского международного инвестфорума подписаны контракты и соглашения на $7,8 млрд

По итогам первого Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ) подписан пакет твердых контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Мероприятие стало масштабным деловым событием, объединившим на своей площадке более двух тысяч участников - крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран.

Первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ) прошел с 24 по 26 марта с участием глав и представителей официальных структур, крупных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний из зарубежных стран, в том числе из Азербайджана, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана.

ТМИФ - это новая площадка для Центральноазиатского региона, в формате которой инвестиционный потенциал Узбекистана был представлен международному инвестиционному и деловому сообществу.

Одним из значимых событий в рамках форума стала церемония начала строительства новой тепловой электростанции в Ангорском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда долларов. Электростанция установленной мощностью 1 560 МВт будет вырабатывать 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Новейшие технологии на ТЭС позволят экономить один миллиард кубометров природного газа в год.

В ходе форума обсуждались созданные в Узбекистане условия для развития бизнеса, транспортной инфраструктуры, "зеленой" энергетики, финансового рынка, а также льготы и преференции для привлечения инвестиций в туризм, производство строительных материалов, текстильной и кожевенной продукции, сельское хозяйство.