Милли Меджлис утвердит новое нефтяное соглашение

Блок, в который входят нефтяные месторождения Бузовна-Маштага, Гала и Зиря, будет восстановлен и будет начата его разработка в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в поступившем в Милли Меджлис законопроекте о принятии и утверждении, предоставлении разрешения на реализацию "Соглашения об обслуживании рисков между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ООО "GL International LTD" в связи с восстановлением и разработкой блока, в который входят нефтяные месторождения Бузовна-Маштага, Гала и Зиря в Азербайджанской Республике".

Согласно проекту, гарантии и обязательства Правительства Азербайджанской Республики, предоставленные Кабинетом Министров Подрядчику, участвующему в Соглашении, будут приняты и допущены к реализации.