Worldwide Expert проведет в Баку конференцию по вопросам развития торгового финансирования

23 июня 2022 года WorldWide Expert Conferences Ltd проведет конференцию на тему "Азербайджан: Корреспондентские отношения и торговое финансирование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конференция состоится в Баку и пройдет при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Она включает в себя презентации региональных государственных структур и регуляторов, а также местных и международных банков и корпораций.

В рамках конференции состоится уникальная и популярная дискуссионная сессия с экспортно-кредитными агентствами "КЛУБ ЭКА В БАКУ" (ECAsPanelDiscussion) при участии SACE (Италия), EGAP (Чехия), OeKB (Австрия), EKN (Швеция), FINNVERA (Финляндия), SINOSURE (Китай), Hermes (Германия).

Отметим, что головной офис компании Worldwide Expert Conferences Ltd расположен в Лондоне (Великобритания), Европейский офис находится в Риге (Латвия), интересы Группы в Москве (Россия) представляет партнерская компания ООО "Всемирный Эксперт". Ключевым элементом деятельности и развития компании является постоянное сотрудничество с ведущими экспертами в различных отраслях.