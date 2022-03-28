В Азербайджане не допустят роста цен на табачную продукцию

Кабинет министров Азербайджана принял постановление для предотвращения роста цен на табачную продукцию. В частности, оно нацелено на предотвращение возможного дефицита табака, используемого в местном производстве, на внутреннем рынке, а также роста цен и сохранение существующего уровня обеспечения местной табачной промышленности промежуточной продукцией, передает Day.Az.

Так, до 31.12.2023 года освобождается от применения специфических импортных пошлин табак для производственных целей, классифицируемый по подпунктам 2403 19 100 1 и 2403 19 900 1 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

С принятием данного решения прогнозируется сохранение уровня обеспечения потребностей местной табачной промышленности в табаке производственного назначения, предотвращение возможных трудностей в поставках данной продукции и роста цен.