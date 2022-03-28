В Дубае состоялся Форум МСБ Азербайджан - ОАЭ

29 марта в Дубае (ОАЭ) начнется 11-я ежегодная инвестиционная конференция (Annual Investment Meeting - AIM) на тему "Инвестиции в устойчивые инновации для светлого будущего". Традиционно в рамках ежегодного мероприятия организуются конференции, встречи между государственными чиновниками, бизнесменами, а также выставки и другие мероприятия, передает Day.Az.

В рамках ежегодной инвестиционной конференции 28 марта в азербайджанском павильоне на выставке "Dubai Expo 2020" состоялся Форум малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджан-ОАЭ. Целью мероприятия, организованного Агентством по развитию МСБ Азербайджана при поддержке NEGSOL Holding, является обсуждение возможностей для МСБ, обеспечение совместной платформы для общения и обмена идеями в этой сфере.

Выступая на мероприятии, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев проинформировал о проводимых в стране социальных реформах, программе самозанятости, деятельности центров DOST, механизмах электронного назначения социальных выплат.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов рассказал о торгово-экономических связях между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничестве в области МСБ с соответствующими ведомствами ОАЭ, поддержке, оказываемой агентством местным и иностранным бизнесменам.

Руководитель Управления международных связей Торгово-промышленной палаты Дубая Омар Хан подчеркнул на мероприятии, что Азербайджан и ОАЭ имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере МСБ, отметил, что Палата готова поддержать совместные инициативы в этом направлении.

Другие представители азербайджанской делегации, а также представители бизнес-ассоциаций и бизнесмены из разных стран в своих выступлениях поделились мнениями о совместных бизнес-инициативах, роли цифровизации в экономическом развитии.

В этот же день Агентство по развитию МСБ организовало семинар на тему "Механизмы поддержки МСБ в постпандемийный период: эффективность государственно-частного диалога".