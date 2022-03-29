АБР назвал приоритеты сотрудничества с Азербайджаном

В 2022-2023 годах Азиатский банк развития (АБР) планирует укрепить человеческий капитал за счет участия в развитии профессионально-технического образования, что позволит его усовершенствовать, построить современные профессиональные школы и будет способствовать реформам в Азербайджане.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства АБР в Азербайджане Кэндис Макдейган, передает Day.Az.

Она отметила, что также в числе приоритетов АБР - реконструкция региональной ирригационной сети, активизация сельскохозяйственной деятельности и обеспечение продовольственной безопасности.

Макдейган сообщила, что в июле 2021 года АБР предоставил правительству Азербайджана кредит в размере 250 миллионов долларов, чтобы помочь в реализации комплексного плана по смягчению неблагоприятных последствий пандемии для социальной, экономической сфер, а также для здравоохранения.