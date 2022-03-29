Россия увеличила транзитные перевозки по ж/д через Азербайджан

На фоне закрытия грузоперевозок с Финляндией Россия перестраивает логистику и наращивает экспортные перевозки по альтернативным направлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в компании "Российские железные дороги".

Как известно, VR Transpoint (структура финского ж/д оператора VR Group) приостановила с воскресенья движение грузовых вагонов из России из-за санкций, наложенных на РЖД. По сообщению холдинга, возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится.

В РЖД также отметили рост экспорта по альтернативным направлениям. Так, с 16 марта среднесуточная загрузка в Азербайджан и транзит через Азербайджан выросли на 20,9%, через пограничный пункт Наушки с Монголией - на 11,1%, через Казахстан в Китай - в 2,2 раза, через Беларусь и в Беларусь - почти в 2,2 раза.