В Азербайджане расширят инфраструктуру для использования электромобилей

В Азербайджане планируется расширить инфраструктуру для использования электромобилей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник представитель министерства энергетики Азербайджана Рауф Гурбанов на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей и чистая окружающая среда в Азербайджане".

По его словам, планируется создать соответствующую инфраструктуру для электромобилей на парковках.

"Кроме того, сюда входят работы по установке мобильных зарядных станций на автостоянках и парковках для электромобилей и гибридных автомобилей. Также предусматриваются льготы при использовании платных дорог экологически чистыми автомобилями", - сказал Гурбанов.