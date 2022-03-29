В будущем Азербайджан может экспортировать водород

В Азербайджане может быть запущено производство водорода.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник представитель министерства энергетики Азербайджана Рауф Гурбанов на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей и чистая окружающая среда в Азербайджане".

По его словам, это отражено в долгосрочной стратегии развития Азербайджана до 2050 года.

"Кроме того, в Азербайджане обсуждается не только вопрос производства водорода в качестве топлива, но и его экспорта", - сказал Гурбанов.