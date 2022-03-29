Сколько зарядных станций для электромобилей действуют в Азербайджане?

В Азербайджане на сегодняшний день действуют 33 зарядные станции для электромобилей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник представитель министерства энергетики Азербайджана Рауф Гурбанов на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей и чистая окружающая среда в Азербайджане".

По его словам, 22 зарядные станции расположены в Баку, 11 - в регионах (Гянджа, Губа, Кюрдамир и т.д).

"Количество зарядных станций планируется увеличивать по мере роста в Азербайджане числа электромобилей. Кроме того, в соответствии с рекомендацией компании TEPSCO зарядные станции должны устанавливаться на расстоянии не более 25 километров друг от друга. Наше министерство изучает эту рекомендацию", - сказал Гурбанов.

По мнению представителя министерства, на зарядных станциях в районах Азербайджана могут быть использованы возобновляемые источники энергии.