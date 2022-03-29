В Кабмине Азербайджана прошло совещание по вопросам продбезопасности

29 марта под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание по вопросам продовольственной безопасности и улучшения снабжения населения основными продуктами питания.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Кабинет министров, на совещании были рассмотрены задачи, вытекающие из постановления Кабмина от 18 марта "О мерах по регулированию ввоза на территорию страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве", вопросы улучшения снабжения внутреннего рынка основными продуктами питания и сохранения уровня самообеспеченности, стимулирования местных производителей. Были широко обсуждены вопросы усиления контроля над ценовыми манипуляциями на внутреннем рынке и другие вопросы.

На совещании были заслушаны доклады министерств экономики и сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики, Агентства продовольственной безопасности и Агентства государственных резервов, были даны соответствующие поручения.