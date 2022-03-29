Инвестиционный потенциал Азербайджана представлен на выставке в Дубае

29 марта в Дубае (ОАЭ) стартовала 11-я ежегодная инвестиционная конференция Annual Investment Meeting (AIM) на тему "Инвестиции в устойчивые инновации для светлого будущего".

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), инвестиционный потенциал нашей страны представлен на выставке, организованной в рамках AIM.

На стенде Азербайджана, подготовленном Агентством по развитию МСБ, размещена информация об экономике, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в нашей стране.

На стенде также представлена информация о потенциале и возможностях инвестирования в азербайджанские территории, освобожденные от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны.

Сегодня со стендом Азербайджана ознакомились министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, глава Татарстана Российской Федерации Рустам Минниханов.

Стенд Азербайджана будет открыт для посетителей до 31 марта.

Отметим, что ежегодная инвестиционная конференция AIM, которая проводится ежегодно с 2011 года и объединяет официальных лиц, бизнесменов и инвесторов из разных стран мира, является удобной платформой для обсуждения инвестиционных возможностей развития предпринимательства, тенденций продвижения инвестиций и сотрудничества в этой сфере, обмена опытом и налаживания новых контактов.