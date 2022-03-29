Туркменистан и Азербайджан заинтересованы в диверсификации способов экспорта энергии на мировой рынок

Вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Эльшад Насиров принял участие в международном нефтегазовом форуме в Ашхабаде, передает Day.Az во вторник со ссылкой на "Туркменпортал".

Он отметил в рамках участия в форуме, что с 2020 года товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном вырос в пять раз.

По словам Насирова, Туркменистан и Азербайджан располагают большими запасами углеводородного сырья и современными отраслевыми компонентами, и поэтому обе страны заинтересованы в диверсификации способов экспорта энергии на мировой рынок. Это открывает широкие возможности для развития эффективного взаимодействия двух стран в данной сфере.

Особо было подчеркнуто подписание 21 января 2021 года меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море.