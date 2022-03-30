Российские регионы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном

Большинство российских регионов заинтересовано в налаживании долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, существует большой потенциал для развития научного сотрудничества между двумя странами.

"Развитие отношений за последние 30 лет в политической, торгово-экономической и межрегиональной отрасли между Азербайджаном и Россией носят регулярный характер, и эти связи развиваются весьма успешно. Большинство российских регионов заинтересовано в налаживании долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном. Кроме того, развиваются отношения и в гуманитарной сфере. В связи с 30-летием установления дипломатических отношений должны состояться совместные мероприятия. Каждый год по государственной квоте в Россию выезжает большое число студентов. Также есть совместные контакты по линии МГИМО. Мы знаем, что наши партнеры заинтересованы в большей подготовке азербайджанской молодежи в России", - сказал Бочарников.