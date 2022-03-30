Россия готова предложить Азербайджану проекты по поставкам продукции на другие рынки
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Россия готова предложить Азербайджану проекты по поставкам своей продукции на другие рынки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Прочный фундамент торгово-экономического сотрудничества позволит нам расширить существующий потенциал", - сказал Бочарников.

Как отметил посол, по итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 3,3 миллиарда долларов, что больше показателя до начала пандемии.