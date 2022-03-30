Россия готова предложить Азербайджану проекты по поставкам продукции на другие рынки

Россия готова предложить Азербайджану проекты по поставкам своей продукции на другие рынки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Прочный фундамент торгово-экономического сотрудничества позволит нам расширить существующий потенциал", - сказал Бочарников.

Как отметил посол, по итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 3,3 миллиарда долларов, что больше показателя до начала пандемии.