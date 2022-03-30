Россия отменила все ограничения на поставки азербайджанских томатов

Россия отменила все существующие ограничения для поставок азербайджанских томатов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Эта азербайджанская продукция поступает в Россию беспрепятственно", - подчеркнул Бочарников.

Как отметил посол, Российский экспортный центр имеет инструменты для поддержки импорта азербайджанских товаров.

По его словам, в 2021 году Азербайджан экспортировал в Россию товары на сумму один миллиард долларов.

"За два месяца 2022 года азербайджанский экспорт в Россию вырос на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 123 миллиона долларов", - сказал Бочарников.