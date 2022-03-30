https://news.day.az/economy/1448519.html Ограничение Россией вывоза пшеницы носит временный характер - посол РФ - ФОТО
Ограничение Россией вывоза пшеницы носит временный характер - посол РФ - ФОТО
Ограничение Россией вывоза пшеницы носит временный характер.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
"Мы работаем над этим вопросом. Кроме того, планируется увеличить объем поставок грузов по железным и автомобильным дорогам из Азербайджана в Россию и в обратном направлении. Планируется также расширить товарооборот путем использования морского транспорта", - сказал Бочарников.
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