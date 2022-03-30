Для MÜSİAD-Azerbaycan большая честь привлекать компании к восстановлению Карабаха

Гостем авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" стал руководитель азербайджанского представительства Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD-Azerbaycan) Рашад Джабирли, передает Day.Az.

Джабирли рассказал об итогах Международного бизнес-форума (IBF - International Business Forum), прошедшего в Баку несколько месяцев назад, о желании иностранных бизнесменов инвестировать в Азербайджан, особенно в освобожденные от оккупации территории, и о работе, проводимой в этом направлении.

Он сообщил, что Международный бизнес-форум был учрежден MÜSİAD в 1996 году.

"Этот форум проводится ежегодно. Решение провести этот форум в Азербайджане было принято после его Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Форум был успешно проведен в ноябре прошлого года при организации и поддержке министерства экономики и Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ)", - сказал Джабирли.

Он также сообщил, что с первого дня приоритетом MÜSİAD-Azerbaycan является привлечение в Азербайджан бизнесменов и инвесторов из Турции и других стран.

По его словам, на это был направлен и прошедший в Азербайджане IBF.

"Азербайджан посетили и ознакомились с созданными здесь благоприятными инвестиционными возможностями более 500 инвесторов и бизнесменов из 32 стран, включая Турцию. Мы также проводим некоторые подготовительные работы, принимая обращения, поступившие к нам после форума.

Как известно, инвестирование - это процесс, требующий определенного времени. Во время этого процесса должны быть проведены определенные исследования. Девиз IBF - "Инвестировать в жемчужину Азии - Азербайджан, информировать бизнесменов о возможностях выхода на рынок СНГ с 320-миллионным населением и предоставить им эту возможность", - сказал Джабирли.

По его словам, привлечение компаний к реконструкции Карабаха, инвестициям в эту сферу является для MÜSİAD-Azerbaycan предметом гордости.

"На первом этапе к нам обращались компании, подавшие заявку на участие в основном в работах в строительной сфере. При этом мы уделяем особое внимание инвестициям для создания новых рабочих мест на освобожденных территориях. При проведении IBF мы определили несколько сфер, таких как сельское хозяйство, туризм, строительство, здравоохранение, и, в частности, наша задача - привлечь в Азербайджан компании, работающие в этих областях. В строительстве в Карабахе задействованы турецкие компании, и обращения от других компаний продолжают поступать. Еще одной нашей целью является создание азербайджано-турецких СП, оценка возможности их выхода на рынок СНГ. MÜSİAD-Azerbaycan продолжит деятельность в этом направлении", - сказал Джабирли.

Trend представляет вниманию читателей видео этого интервью.