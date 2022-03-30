У Азербайджана есть возможности для увеличения поставок газа, однако это потребует взаимных усилий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на международной конференции в Университете ADA, посвященной обсуждению глобальных вызовов.

"Азербайджан является основным поставщиком энергетических ресурсов в нашем регионе. Местное производство и использование природного газа на внутреннем рынке Азербайджана растет, и это хорошо как для государства, так и для компании SOCAR", - сказал Солтанов.

Кроме того, замминистра сообщил, что в следующие 10 лет в Азербайджане планируется существенно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

"До 2050 года освобожденные территории Азербайджана станут полностью "зеленой зоной", - добавил Солтанов.