У Азербайджана есть возможности для увеличения поставок газа - Эльнур Солтанов
У Азербайджана есть возможности для увеличения поставок газа, однако это потребует взаимных усилий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на международной конференции в Университете ADA, посвященной обсуждению глобальных вызовов.
"Азербайджан является основным поставщиком энергетических ресурсов в нашем регионе. Местное производство и использование природного газа на внутреннем рынке Азербайджана растет, и это хорошо как для государства, так и для компании SOCAR", - сказал Солтанов.
Кроме того, замминистра сообщил, что в следующие 10 лет в Азербайджане планируется существенно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
"До 2050 года освобожденные территории Азербайджана станут полностью "зеленой зоной", - добавил Солтанов.
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